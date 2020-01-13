Президент «Реала» Флорентино Перес поделился впечатлениями от победы финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико». «Сливочные» оказались сильнее в серии пенальти.

— Мы очень счастливы, — приводятся слова Переса в Twitter журналиста Дермота Корригана. — Нам дали возможность сыграть в Суперкубке Испании, считаю, что мы заслуженно победили. Нужно поздравить и «Атлетико», это достойный соперник. Куртуа — лучший вратарь в мире, он продемонстрировал это. Феде Вальверде также провел отличный матч.

У нас нет мнения о формате Суперкубка, просто делаем то, что нам говорят. Но нам здесь понравилось, мы видели, сколько болельщиков «Реала» в этой стране.