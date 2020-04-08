Филипе Луис: ««Золотой мяч» нужно вручать только Месси»

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис рассказал о своем отношении к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

— Я всегда шел в стык, пытаясь остановить его, но он никогда не упрекал меня. Я восхищаюсь игрой Месси, — приводит Marca слова Луиса. — Я никогда не просил его футболку, потому что выхожу на поле, чтобы побеждать, а не для того, чтобы потом рассказывать, что играл против него. Все знают, какого я мнения о Месси. Им можно только восхищаться, неизвестно, сколько еще лет или десятилетий потребуется, чтобы появился такой же футболист. «Золотой мяч» должны вручать только Месси.

32-летний Месси — 6-кратный обладатель награды «Золотой мяч».