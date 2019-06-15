Филипе Луис заявил, что определится с будущим после Кубка Америки

Защитник "Атлетико" Филипе Луис подтвердил, что решение о своем будущем футболист примет после Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

– Я очень доволен этим годом в "Атлетико", – цитирует Луиса Marca. – Мы выиграли Суперкубок УЕФА в начале сезона, и, несмотря на разочарование в Лиге чемпионов​, мы заняли второе место в чемпионате.

Мое будущее будет решаться после Кубка Америки. Из уважения к национальной команде я не буду вести переговоры с другими клубами во время турнира. "Атлетико" – это команда, которая всегда будет в моем сердце, независимо от того, останусь я или уйду.

Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнему защитнику проявляют "Барселона" и "ПСЖ"​.