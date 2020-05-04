Фигу объяснил скандальный переход из «Барселоны» в «Реал»

Луиш Фигу рассказал, почему ушел из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году. Ранее FourFourTwo поставил его трансфер на второе место в рейтинге самых скандальных переходов в истории.

— Это было важное, но трудное решение, — приводит слова португальца Marca. — Я уехал из города, который дал мне много, там чувствовал себя хорошо. Но когда ты не чувствуешь признания за то, что ты делаешь, и у тебя есть предложение от другого клуба, тогда задумываешься об этом.

Лучший партнер по карьере? Рауль, победитель. Из-за своего характера выиграл так много. Всегда знал, что делать и как двигаться на поле. У Рональдо есть скорость и сила, но трудно выбрать лучшие качества Рауля, у него было немного всего, он всегда забивал и делал разницу.