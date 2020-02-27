ФИФА требует отменить «правило Брэйтуэйта» в Испании

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что ФИФА потребовала убрать правило, согласно которому команды могут получить право выйти на рынок за пределами трансферного окна и подписать футболиста. Это происходит в случае серьезной травмы кого-то из футболистов клуба, сообщает Marca.

Этой зимой «Барселона» после травмы нападающего Усмана Дембеле смогла выйти на рынок и заплатить «Леганесу» сумму отступных за форварда Мартина Брэйтуэйта. «Леганес» попросил разрешения подписать нападающего, чтобы восполнить потерю, однако получил отказ.

Также этим правилом может воспользоваться «Валенсия», которая хочет заменить серьезно травмированного защитника Эсекиэля Гарая.