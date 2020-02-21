Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Фернандо Морьентес: «Я в восторге от Черышева, в последнем матче он был прекрасен

16:21
Теги:

Легендарный испанский футболист, экс-нападающий «Реала» Фернандо Морьентес высказал свое мнение об игре российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева. Он забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:4).

— Как оцените игру Дениса Черышева, который забил мяч «Аталанте»?

— Для «Валенсии» Черышев важный игрок. Я, конечно, тоже в восторге от него. Я знаю, что у него были какие-то травмы и ему нужно восстановиться. В последнем матче он был прекрасен. Все от него в восторге.

— Александр Головин второй сезон играет в «Монако». Как оцениваете его прогресс?

— Это отличный игрок, и второй сезон, как правило, получается лучше, чем первый.

— Кто может раньше стать топовым европейским игроком: Черышев или Головин?

— Лично мне больше нравится Черышев и его стиль игры. Если мы говорим про нападающих — он один из лучших. (Елена Григорьевская)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир