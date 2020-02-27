Фернандо Морьентес: «В последние несколько недель о Смолове много говорили в Испании»

Экс-нападающий «Реала» Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» оценил игру нападающего «Сельты» Федора Смолова?. По его словам, россиянин привлек к себе внимание после гола в ворота «Реала».

— Вы слышали о Федоре Смолове, который с недавнего времени играет в ла лиге за «Сельту»?

— Я не знал о нем, но в последние несколько недель о нем много говорили в Испании, особенно после матча «Сельты» с «Реалом». Я смотрел игру на стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу», и мне понравилось, как действовал Смолов.

?— Что необычного писали о нем в испанской прессе?

— Я видел высказывание тренера «Сельты» Оскара Гарсии, который заявил, что Смолов — самый талантливый российский нападающий прямо сейчас.

— Сейчас Смолов находится в «Сельте» на правах аренды. Как оцените его перспективы остаться в чемпионате Испании?

— У него есть три месяца, чтобы проявить себя. Если Смолов поможет «Сельте» сохранить прописку в ла лиге, то, наверное, останется в клубе.

— После того как Смолов забил «Реалу», в России это обсуждали на каждом углу. Когда такое внимание уделяется всего одному мячу, пусть и забитому на «Сантьяго Бернабеу», это говорит об уровне футбола в стране?

— Возможно, но российских болельщиков тоже можно понять. Не так много ваших футболистов играет в Европе. А когда фанаты видят, что россиянин выходит на поле «Сантьяго Бернабеу», еще и забивает гол «Реалу», это не грех и отпраздновать.

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