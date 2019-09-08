Ферлан Менди: «Нужно прибавлять»

Защитник «Реала» Ферлан Менди считает, что ему нужно прибавлять. Француз недавно восстановился от травмы правого бедра и всего лишь неделю тренируется в общей группе.

— В дебютном матче я хорошо справишлся с защитой, но были некоторые моменты, которые меня не устраивали с точки зрения нападения, — цитирует Football Espana Менди. — Знаю, что могу дать больше команде и быть более точным, когда дело доходит до атаки с партнерами по команде.

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