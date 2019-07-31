Феликс признался, что хочет быть похожим на Роналду

Новичок "Атлетико", нападающий Жоау Феликс признался, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который является многократным обладателем награды "Золотой мяч", служит примером для 19-летнего португальца, сообщает ESPN.

– Криштиану выиграл пять "Золотых мячей", и это мечта каждого футболиста, – сказал Феликс в интервью ESPN. – Конечно, я хотел бы быть как Роналду.

Я видел нападающих, которые выступали за "Атлетико", и они были отличными форвардами. Хочу стать еще одним, и именно поэтому решил перейти в этот клуб.

Феликс перешел в "Атлетико" летом из "Бенфики"​ за 126 миллионов евро.

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