Королевская испанская футбольная федерация официально заявила о переносе матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал», сообщает пресс-служба организации. Игра должна была состояться 26 октября. Клубы должны договориться о новой дате проведения матча до 21 октября. Если это сделать не удастся, новую дату назначит федерация. По данным СМИ игра состоится 18 декабря.

При этом президент ла лиги Хавьер Тебас утверждал, что матч между «Барселоной» и «Реалом» не будет перенесен на 18 декабря из-за запланированых в этот же день игр Кубка Испании.

4 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, которые в 2017 году были причастны к проведению референдума о независимости Каталонии. Девять из них были обвинены в мятеже. Они получили тюремные сроки до 13 лет. Еще трое отделались штрафами «за неподчинение».

В тот же день в Барселоне и Жироне начались акции протеста. Люди перекрыли центральные улицы и железнодорожные пути. Затем добрались и до аэропорта Барселоны, рядом с которым начались беспорядки. Протестующие пытались проникнуть внутрь, в результате чего произошло столкновение с полицией.