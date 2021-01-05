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Фати восстанавливается с опережением графика

00:11
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати восстанавливается после операции на колене с опережением графика, сообщает AS. Футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам.

Если процесс восстановления пройдет без осложнений, Фати сможет вернуться на поле к середине февраля. Это на месяц раньше, чем прогнозировалось изначально.

До травмы 18-летний вингер успел сыграть 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи.

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