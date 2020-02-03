«Барселона» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании обыграла «Леванте» — 2:1. В составе хозяев два мяча забил нападающий Ансу Фати, в обоих случаях ему ассистировал капитан команды Лионель Месси. Фати стал самым молодым автором дубля в истории ла лиги. Ему 17 лет и 94 дня.

В текущем сезоне на счету форварда 18 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.