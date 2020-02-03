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Фати — самый молодой автор дубля в истории чемпионата Испании

3 февраля 2020, 02:32
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«Барселона» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании обыграла «Леванте» — 2:1. В составе хозяев два мяча забил нападающий Ансу Фати, в обоих случаях ему ассистировал капитан команды Лионель Месси. Фати стал самым молодым автором дубля в истории ла лиги. Ему 17 лет и 94 дня.

В текущем сезоне на счету форварда 18 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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