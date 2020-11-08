Фати пропустит от двух до четырех месяцев из-за разрыва мениска

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пропустит от 2 до 4 месяцев из-за разрыва мениска левого колена, сообщает AS.

По информации источника, срок восстановления 18-летнего испанца зависит от того, будет ли игроку сделана операция. В случае, если футболист откажется от операции, то он пропустит около 6 недель, однако источник практически исключает такое развитие ситуации. Сообщается, что Фати, скорее всего, сделают операцию, после которой игрок сможет вернуться на поле в январе-марте 2021 года.

В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи.