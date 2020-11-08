Фати будет прооперирован на следующей неделе

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати перенесет операцию по поводу травмы колена в понедельник, сообщает сайт каталонского клуба.

После этого будет объявлен приблизительный срок восстановления 18-летнего игрока.

«Барселона» в субботу на своем поле разгромила «Бетис» со счетом 5:2. Фати вышел в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма на Лионеля Месси. Медобследование после матча выявило у Фати разрыв мениска левого колена.

В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи.