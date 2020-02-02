Faro de Vigo: «Удивлены дебютом Смолова в ла лиге. Он не тренировался с «Сельтой»

Испанская ежедневная газета Faro de Vigo написала о первой игре в составе «Сельты» российского форварда Федора Смолова в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1).

В ночь с первого на второе февраля 29-летний Смолов вышел на замену во время встречи с «Валенсией» на 78-й минуте. Футболист не отметился результативными действиями.

«У Смолова состоялся дебют при том, что он не провел до игры с «Валенсией» со своими партнерами ни минуты — он не тренировался с командой, — написано в Faro de Vigo. — Такой факт не может не вызывать удивления, зная о моменте адаптации, которая является очень важной составляющей в футболе. Скорее всего, его выход на поле произошел больше из-за необходимости, важности результата или уверенности, но еще в том, что игрок, только что перешедший из «Локомотива», сразу же вышел на поле».

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