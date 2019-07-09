Фанаты "Реала" оскорбляли Бэйла после его прибытия на базу клуба

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл одним из первых приступил к тренировкам в клубе, сообщает AS. Тем не менее, он подвергся оскорблениям со стороны фанатов по прибытии на базу, в то время как Даниэль Карвахаль был встречен аплодисментами.

Ранее появилась информация, что у "Реала" нет предложений по Бэйлу, и клуб понимает, что несмотря на желание Зинедина Зидана его будет достаточно сложно продать.

Бэйл принял участие в 42 играх прошлого сезона за "Реал", забил 14 мячей и отметился 6 результативными передачами. Transfermarkt.de оценивает 29-летнего валлийца в 70 миллионов евро.

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