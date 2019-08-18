Фанаты «Атлетико» испортили мемориальную доску Гризманна. Видео
18 августа 2019, 23:11
В сети появилось видео, на котором видно, как болельщики «Атлетико» , находясь рядом со стадионом «Ванда Метрополитано», испортили мемориальную доску бывшего форварда мадридской команды Антуана Гризманна, который летом перешел в «Барселону».
Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В составе команды становился обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018).
12 июля Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону». Каталонцы выплатили мадридцам 120 миллионов евро за 28-летнего француза.
As? est? la placa de Griezmann en el Metropolitano. @elchiringuitotv pic.twitter.com/PQMJSUfTwX— Alex Silvestre (@alexsilvestreSZ) August 18, 2019