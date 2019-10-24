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Фанаты аргентинского «Тальереса» призывают Гризманна перейти в их команду

24 октября 2019, 21:16
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сфотографировался с футболкой аргентинского «Тальереса», сообщает TyC Sport. Фанаты этой команды призывают 28-летнего француза подписать контракт с «Тальересом» и даже обещают угостить его местным фернетом (вино).

В текущем сезоне Гризманн сыграл в 15 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. «Тальерес» после 10 туров чемпионата Аргентины занимает 9 место с 16 очками.

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