Фабио Капелло: "Реал" готовит 500 миллионов евро на трансферы для Зидана"

Бывший главный тренер сборной России, "Реала" и "Ювентуса" Фабио Капелло​ рассказал о том, какую сумму потратит руководство "сливочных" в ближайшее трансферное окно, передает Sky Italia.

– Источники рассказали мне, что у "Реала" есть 500 миллионов евро на трансферы. Я был в Барселоне на этой неделе и об этом мне рассказал знакомый, который знает, что сейчас происходит в "Реале". Есть три или четыре хороших форварда, которых могут подписать "сливочные", но это уже решать Зинедину Зидану, – приводит слова Капелло Sky Italia.

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