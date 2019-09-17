«Этот день изменил мою жизнь». 23 года назад Иньеста стал игроком «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сообщил, что 23 года назад стал игроком каталонского клуба. 17 сентября 1996 года он перешел в академию «Барсы» из «Альбасете» в возрасте 12 лет.

«Этот день 23 года назад изменил мою жизнь», — написал Иньеста в Twitter, опубликовав подборку своей игры в составе «Барсы».

Иньеста защищал цвета «Барселоны» вплоть до 2018 года, после чего перешел в японский «Виссел Кобе». С «Барсой» он выиграл девять чемпионатов Испании, шесть Кубков, семь Суперкубков страны, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.