Это’О призвал Салаха перейти в "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это`О​ считает, что состав команды из Каталонии должен пополнить форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.

– Я знаю стиль "Барселоны" и думаю, что он подойдет для Салаха. – цитирует Goal Это'О. – Если у него есть шанс сыграть в лучшей лиге мира, испанской, он должен перейти в "Барселону".

Египетский форвард в прошедшем сезоне вместе с "Ливерпулем" занял второе место в турнирной таблице чемпионата АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов. Салах провел 52 матча за "Ливерпуль", забил 27 голов и отдал 13 голевых передач.

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