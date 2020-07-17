Капитан «Реала» Серхио Рамос назвал победу в чемпионате Испании наградой за труд и упорство. Также он отметил, что сезон получился нетипичным из-за паузы в связи с коронавирусом.

— Это награда за труд и упорство, — цитирует пресс-служба клуба Рамоса. — Когда делаете все правильно, получаете награду. Это имеет много достоинств, несмотря на то, что могут многие сказать. Это был нетипичный сезон, но после заключения на карантин нам стало ясно, что необходимо выиграть все матчи, чтобы иметь возможность заполучить трофей. У «Реала» 34 победы в лиге, и лично для меня это пятый титул. Быть стабильным — это самое главное.