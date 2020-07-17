Президент «Реала» Флорентино Перес похвалил главного тренера Зинедина Зидана? после победы в чемпионате Испании. Для француза это 11-й трофей в качестве тренера.

— Я читал твит, в котором говорилось, что Зидан выигрывал титул каждые 19 игр. Что еще можно сказать, это благословение с небес, и надеюсь, что он будет с нами долгое время, — цитирует пресс-служба клуба Переса. — Пусть те, кто хотят, критикуют его, потому что мы продолжим завоевывать титулы. Зидан является великим архитектором этой лиги.