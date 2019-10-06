«Эспаньол» после победы над ЦСКА проиграл «Мальорке»

«Мальорка» обыграла «Эспаньол» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

В составе победителей забивали Анте Будимир и Сальва Севилья. Ранее клуб из Барселоны с аналогиным счетом обыграл ЦСКА в Лиге Европы.

«Эспаньол» с пятью очками занимает 19-е место и находится в зоне вылета. У «Мальорки» семь очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

8-й тур

«Мальорка» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)

Голы: Будимир, 37 (1:0). Севилья, 73 (2:0).

«Мальорка»: Рейна, Райльо (Кампос, 69), Вальент, Састре, Гамес, Севилья, Фебас, Родригес, Баба (Педраса, 77), Джуниор (Кубо, 57), Будимир.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес (Налду, 62), Лопес, Педроса, Гранеро, Виктор Санчес, Рока (Мелендо, 79), У Лэй, Варгас (Пьятти, 75), Кампусано.

Предупреждения: Виктор Санчес, 19. Лопес, 61. Налду, 62. Севилья, 64.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

6 октября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».