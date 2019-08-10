Эрнесто Вальверде: "Я не знаю, останется ли Ракитич в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что не знает, покинет ли полузащитник Иван Ракитич команду в это трансферное окно. Нынешний контракт хорвата рассчитан до 2021 года.

– Ракитич очень важен для нас, – цитирует Marca Вальверде. – Прямо сейчас я не знаю, останется ли он в клубе. Конечно, я рассчитываю на него, как и на каждого игрока в команде. В принципе, ничто не заставляет меня думать иначе.

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