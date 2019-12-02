Эрнесто Вальверде: «В напряженных матчах наличие Месси является вашим преимуществом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил Лионель Месси.

— В напряженных матчах наличие Месси всегда является вашим преимуществом, — цитирует Вальверде Marca. — Мне все понравилось, вы должны смотреть матчи с точки зрения своей команды. Мы терпели на старте и получили три очка, не будем думать сейчас о плохом. На поле были два вратаря, которые могут творить чудеса. Они часто делают отличные сэйвы.

Замена Пике? Думаю, что он в порядке. Могли оставить его на поле, но лучше не рисковать.

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