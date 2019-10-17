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Эрнесто Вальверде: «Политическая напряженность в Каталонии и Стране Басков несопоставима»

17 октября 2019, 18:20
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сравнил политическую напряженность в Каталонии и Стране Басков.

— Не очень понимаю, кому выгоден перенос класико ввиду плотного графика и «Барселоны», и «Реала», — приводит слова Вальверде ANSA. — Хотя я понимаю те сложности, с которыми связана организация матча. Я сам — баск по происхождению, но не думаю, что наш край можно сравнить с Каталонией. Думаю, политическая напряженность в этих регионах несопоставима.

55-летний специалист работал в «Атлетике» с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 годы. Вальверде привел команду из Бильбао к Суперкубку Испании-2015.

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