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Эрнесто Вальверде: «Цель «Барселоны» — провести пресс-конференцию, на которой я не буду говорить о Неймаре»

27 сентября 2019, 20:20

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал понять, что ему надоели постоянные разговоры о Неймаре. Летом в СМИ регулярно появлялась информация о возможном возвращении бразильца в «Барсу» из «ПСЖ». Сегодня же должно состояться заседание суда по иску Неймара к каталонцам по невыплате подписного бонуса.

— Разговоры о Неймаре никогда не заканчивается, — цитирует Football Espana Вальверде. — Летом мы все ждали, когда наступит сентябрь, и они закончатся. Сейчас мне больше нечего сказать.

Нашей целью должно быть проведение пресс-конференции, где я не говорю о Неймаре.

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