Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал понять, что ему надоели постоянные разговоры о Неймаре. Летом в СМИ регулярно появлялась информация о возможном возвращении бразильца в «Барсу» из «ПСЖ». Сегодня же должно состояться заседание суда по иску Неймара к каталонцам по невыплате подписного бонуса.

— Разговоры о Неймаре никогда не заканчивается, — цитирует Football Espana Вальверде. — Летом мы все ждали, когда наступит сентябрь, и они закончатся. Сейчас мне больше нечего сказать.

Нашей целью должно быть проведение пресс-конференции, где я не говорю о Неймаре.