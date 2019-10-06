Эрнесто Вальверде: «Барселона» набрала хороший ход»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед матчем 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» рассказал, появятся ли в основном составе нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

— Месси и Суарес снова в хорошей форме, — цитирует Вальверде Goal. — Они показали это в матче с «Интером». Я решу, начнут ли они матч в стартовом составе или выйдут на замену. У них обоих были травмы, но чем больше они будут играть, тем быстрее наберут форму. У «Барселоны» все отлично, мы набрали хороший ход. Сейчас нам предстоит матч с сильной командой.