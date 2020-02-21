Эрик Абидаль: «Как бывший футболист, я чувствую, когда в раздевалке что-то не так»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль заявил, что не считает, что проблемы в отношениях между руководством и футболистами должно становиться достоянием общественности.

Абидаль оказался вовлечен в публичную дискуссию с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинец открыто выступил с критикой в его адрес. Позже сообщалось, что на фоне этого конфликта нападающий может решить покинуть команду.

— Многие игроки были недовольны, — цитирует Абидаля Diario Sport. — Отношения между игроками и тренерским штабом оставались хорошими. Но, как бывший футболист, я чувствую, когда в раздевалке что-то не так. Именно поэтому я посоветовал принять клубу решение по увольнению Вальверде.

Ранее Абидаль сказал, что при прежнем главном тренере Эрнесто Вальверде не все игроки полностью выкладывались.