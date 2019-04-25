Бывший нападающий "Реала" Эмманюэль Адебайор рассказал, что во время работы в мадридском клубе тренер Жозе Моуринью жестко критиковал своих игроков. Адебайор, выступающий сейчас в "Истанбуле", защищал цвета "Реала" во второй половине сезона-2010/11.

- Мы выигрывали 3:0 к перерыву. Моуринью вошел в раздевалку и начал сходить с ума. Он пнул холодильник, пнул телевизор, швырнул воду. Он убивал всех.

Я помню, он однажды убивал Роналду после того, как он сделал хет-трик. Он сказал: "Все говорят, что ты лучший в мире, но ты играешь плохо. Покажи мне, что ты лучший".