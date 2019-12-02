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Эктор Эррера: «Барселона» воспользовалась тем, что у нее в составе лучший игрок в мире»

2 декабря 2019, 04:24

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании. В концовке встречи отличился Лионель Месси.

— Если будем так играть, то голы придут, — цитирует полузащитника Marca. — Нам нужно набраться терпения. В такие моменты мы должны быть едины. Мы провели хорошую игру в целом и создали довольно много возможностей для того, чтобы результат был другим. «Барселона» воспользовалась тем, что у нее в составе лучший игрок в мире. Вы ничего не можете сделать против игрока такого уровня. Нам нужно идти шаг за шагом, результаты появятся.

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