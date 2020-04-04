Экс-защитник «Зенита» Гарай зажигательно станцевал с женой после выздоровления от коронавируса

Жена защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамара Горро поделилась в Instagram зажигательным танцем с мужем во время уборки. До этого футболист был изолирован от семьи из-за заражения коронавирусом.

— Давайте потанцуем, — подписала жена футболиста видео. — Все ради того, чтобы привнести радости в трудный момент, в котором мы живем.

Мы носим маску для лица по медицинским показаниям, после окончания изоляции вы должны быть еще 14 дней в карантине и поддерживать безопасное расстояние.

Ранее 33-летний аргентинец объявил, что заразился коронавирусом, но позже сообщил, что излечился от него. Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год.