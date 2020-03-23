Экс-тренер «Эспаньола» умер от коронавируса

Бывший тренер «Эспаньола» Бенито Хоанег умер от коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Испанскому специалисту было 85 лет. Несколько месяцев назад он перенес инсульт.

Также Бенито работал в «Эркулесе», «Кадисе», «Мальорке» и «Тенерифе».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется