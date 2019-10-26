Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Экс-партнер Халка может пропустить две игры «Эспаньола» из-за раннего вызова в сборную Китая

17:26

Нападающий «Эспаньола» У Лэй может пропустить две игры клуба — встречу Лиги Европы с «Лудогорцем» и матч ла лиги против «Атлетико», сообщает AS.

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи считает У Лэя одним из ключевых игроков команды и хочет, чтобы все футболисты, особенно лидеры, были в расположении сборной 6 ноября.

У Лэй перешел в «Эспаньол» в начале этого года из «Шанхай Шангана». В последнем он три сезона был партнером по атаке экс-форварда «Зенита» Халка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир