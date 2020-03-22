Нападающий «Эльче» Жонатас рассказал о том, как протекает его болезнь. Экс-игрок «Рубина» заразился коронавирусом и борется с ним в течение недели.

— Я сначала почувствовал жар, очень неприятно было, подумал, что просто мигрень, — цитирует Globo Esporte Жонатаса. — Голова и тело очень болели. Утром поговорил с врачом, он сказал мне, чтобы я сдал тест, потому что наблюдались все симптомы вируса. И тест оказался положительным. Я не мог тренироваться еще до сдачи теста — тело настолько ослабло. Особенно в первые три дня. Я очень страдал, не было сил ни на что. Когда я пошел в душ, едва не потерял сознание. Это была очень сильная боль — никогда не чувствовал ничего подобного. Этот вирус — не шутка.

Сейчас мне уже лучше. Я снова стал заниматься спортом. Но я здоровый спортсмен, при этом так страдал. Представьте себе пожилого человека. Некоторые люди не задумываются о серьезности этого вируса.

Жонатас изолирован у себя дома, но без жены и двух дочерей.

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