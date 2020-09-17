Экс-игрок «Анжи» Бланко Лещук перешел в «Овьедо»

Нападающий Густаво Бланко Лещук продолжит карьеру в «Овьедо», сообщает официальный сайт клуба. Представитель второго по силе испанского дивизиона взял форварда в аренду у турецкого «Антальяспора» до конца сезона.

У Бланко Лещука уже был опыт игры в Испании — сезон-2018/19 он отыграл в «Малаге» также на правах аренды.

В начале 2014 года аргентинец с украинскими корнями перешел в «Анжи», но через полгода покинул команду, не сыграв за нее ни одного матча. Среди прочих клубов в его карьере были украинские «Карпаты» и «Шахтер».

В минувшем сезоне Бланко Лещук провел в чемпионате и Кубке Турции 31 матч и забил 5 мячей.