Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Экс-игрок «Анжи» Бланко Лещук перешел в «Овьедо»

20:54
Густаво Бланко Лещук. Фото ФК "Овьедо"
Густаво Бланко Лещук. Фото ФК "Овьедо"
Теги:

Нападающий Густаво Бланко Лещук продолжит карьеру в «Овьедо», сообщает официальный сайт клуба. Представитель второго по силе испанского дивизиона взял форварда в аренду у турецкого «Антальяспора» до конца сезона.

У Бланко Лещука уже был опыт игры в Испании — сезон-2018/19 он отыграл в «Малаге» также на правах аренды.

В начале 2014 года аргентинец с украинскими корнями перешел в «Анжи», но через полгода покинул команду, не сыграв за нее ни одного матча. Среди прочих клубов в его карьере были украинские «Карпаты» и «Шахтер».

В минувшем сезоне Бланко Лещук провел в чемпионате и Кубке Турции 31 матч и забил 5 мячей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир