Эден Азар: «Публика ждет от меня многого, этого же жду и я»

Новичок «Реала» Эден Азар перед матчем с «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов рассказал об ожиданиях болельщиков от его игры.

— Знаю, публика ждет от меня многого, — цитирует официальный сайт УЕФА Азара. — Этого же жду и я. Мой главный критик — я сам. У нас великолепный состав. Усердно работая изо дня в день, мы сможем достичь желаемого. Не считаем, что будет легко только потому, что мы сыграем с бельгийским клубом.

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