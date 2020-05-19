Эден Азар: «Хочу быть готовым к первой игре после паузы. Мы все ждем, когда начнутся матчи»

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал о своем восстановлении после травмы и поделился мнением о возобновлении чемпионата Испании-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

— Очень счастлив вернуться к тренировкам на поле, к работе с партнерами по команде, — приводит официальный сайт «Реала» слова Азара. — Спустя два месяца восстановления мне нужно больше физических нагрузок и работы с мячом. Очень хочу быть готовым к первой игре после паузы из-за пандемии. Мы все ждем, когда начнутся матчи. По сути, сейчас тренировки стали, как раньше. На первой неделе после карантина, когда мы занимались индивидуально, все было странно, но теперь все стало по-прежнему.

Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 100 миллионов евро, но нечасто появлялся на поле из-за травм. В сезоне-2019/20 бельгиец провел за «Королевский клуб» 15 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.