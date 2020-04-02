Дренте рассказал, что Моуринью вынудил его уйти из «Реала»

Экс-защитник «Реала» Ройстон Дренте? объяснил, почему ушел из мадридского клуба в 2010 году. Команду тогда возглавил португалец Жозе Моуринью.

— Шестнадцать команд хотели меня. Я говорил с президентом «Барселоны» и со спортивным директором «Реала», — цитирует Foot Mercato Дренте. — Все они предлагали мне более или менее одно и то же, но когда узнал, что мадридский клуб хочет меня, мне не потребовалось много времени, чтобы принять решение. Я быстро почувствовал себя как дома.

Проблемы начались с приходом Жозе Моуринью, который заставил меня покинуть «Реал». В последний день трансферного окна он позвонил мне и сказал, что мне пора! У меня было меньше 24 часов, чтобы найти клуб. Тем не менее, «Реал» — лучший клуб в истории, и я там играл. Никто не может отобрать этого у меня. Есть суперзвезды, которые мечтали сыграть в «Реале», но никогда не делали этого.