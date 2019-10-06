Дом защитника «Атлетико» снова попытались обокрасть

Защитник «Атлетико» Томас Партей? подвергся атаке грабителей во второй раз за несколько дней, информирует Cadena SER. Его дом попытались обокрасть, пока он находился в Вальядолиде на матче чемпионата Испании. В этот раз крыжи удалось избежать, так как в его доме были люди, что и спугнуло воров.

1 октября дом Партея уже ограбили. Тогда грабители вынесли крупную сумму наличных денег и драгоценности.

Добавим, что в последнее время в Испании участились случаи преступлений против футболистов. Ограблениям уже подверглись дома Альваро Мораты, Лукаса Васкеса, Иско, Рафаэля Варана, Кевина-Принса Боатенга, Жорди Альбы и Каземиру.