Дом защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити ограбили во время матча 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии», сообщает La Vanguardia. Игра состоялась 14 сентября, каталонцы победили 5:2. Юмтити присутствовал на игре, но на поле не вышел.

Полиция прибыла по сообщению соседей француза. Были обнаружены следы взлома и вскрытый пустой сейф. В ограблении участвовало не меньше четырех человек.

Ранее жертвами ограбления стали другие игроки «Барсы» — Кевин-Принс Боатенг и Жорди Альба.