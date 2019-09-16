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Дом Юмтити обокрали во время матча «Барселона» — «Валенсия»

16 сентября 2019, 12:53

Дом защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити ограбили во время матча 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии», сообщает La Vanguardia. Игра состоялась 14 сентября, каталонцы победили 5:2. Юмтити присутствовал на игре, но на поле не вышел.

Полиция прибыла по сообщению соседей француза. Были обнаружены следы взлома и вскрытый пустой сейф. В ограблении участвовало не меньше четырех человек.

Ранее жертвами ограбления стали другие игроки «Барсы» — Кевин-Принс Боатенг и Жорди Альба.

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