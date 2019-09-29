Дом Каземиру ограбили во время дерби Мадрида. Дочь и жена не пострадали

Во время матча 7-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» дом полузащитника Каземиру был ограблен. Как сообщает El Chiringuito, жена и дочь находились в доме во время ограбления, но они не пострадали, хотя преступники забрали ценные вещи.

Это уже не первый случай, когда происходят ограбления в домах футболистов топ-клубов во время матчей. Район Ла Моралеха в Мадриде больше всего подвержен таким преступлениям.

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