"До скорой встречи, брат!" Парикмахер игроков "Барселоны" попрощался с Малкомом

2 августа. Парикмахер футболистов "Барселоны" попрощался с форвардом Малкомом, который близок к переходу в "Зенит". Фото instagram.com

Бразильский нападающий "Барселоны" Малком близок к переходу в "Зенит". Парикмахер футболистов каталонского клуба попрощался с 22-летним форвардом в своем Instagram.

"До скорой встречи, брат!" – написал парикмахер.

Позже Малком опубликовал такое же фото у себя в сториз Instagram.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что он подпишет пятилетний контракт с "Зенитом". Футболист уже опубликовал фотографии из Санкт-Петербурга.

Малком гуляет по Санкт-Петербургу. Фото