Дмитрий Черышев: "Выкупит ли "Валенсия" Дениса? Эту тему мы не обсуждаем"

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, заявил, что пока не говорил с сыном о возможности остаться в команде. Ранее в испанских СМИ прошла информация, согласно которой, "летучие мыши" намерены выкупить контракт 28-летнего россиянина у "Вильярреала", которому принадлежат права на футболиста.

- Когда команда набирает обороты, появляется больше сыгранности, больше уверенности в себе, как, например, было с нашей национальной командой на чемпионате мира после первой игры, когда мы обыграли сборную Саудовской Аравии (5:0), и у нас покатило, - приводит слова Черышева ТАСС. - С "Валенсией" сейчас практически то же самое, ребята поверили в себя, стали более раскрепощенно действовать в любых игровых действиях. Думаю, что благодаря этому настрою плюс раскрепощенности "Валенсия" сейчас показывает довольно-таки хорошую, добротную игру.

Можно ли сейчас Дениса назвать одним из лидеров команды? У нас есть привычка после какого-либо успеха возносить человека, а потом с такой же силой ругать. Денис работает, занимается своим делом, получает огромное удовольствие, и для него это самое главное. Выкупит ли "Валенсия" Дениса? Эту тему мы не обсуждаем, он сейчас работает в команде, отдает полностью все силы для результата, чтобы команда была как можно выше в таблице. Естественно, разговоров много, но мы пока эту тему не обсуждаем и даже не хотим обсуждать. Для него главное - сегодняшний день, сегодняшний результат.

В текущем сезоне Черышев сыграл в 27 матчах за "Валенсию", в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. На данный момент "летучие мыши" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка после 24 матчей.

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