Директор «Барселоны» считает, что «Реал» не заслужил победы в класико

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:2). После этого каталонский клуб уступил мадридцам первую строчку в турнирной таблице.

— Они давили и прессинговали, пытаясь разрушить игру. Они создавали моменты за счет прессинга, — цитирует Амора Marca. — Нам это вышло боком, но не думаю, что они заслужили победу. Мы явно доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками.

Если брать первый тайм, то, думаю, мы играли очень хорошо. Мы контролировали игру, но не реализовали моменты. Если прощать такую команду, как «Реал», то рано или поздно у них появятся моменты. Как только они забили, то почувствовали, что могут выиграть, и это их воодушевило.

Месси сыграл хорошо. Он здорово проявил себя в первом тайме, создавал моменты. Но когда проигрываешь, все кажется негативным. Впрочем, мы не были плохи. Отлично провели первый тайм и превосходили соперника. Но потом что-то пошло не так, и мы потеряли контроль.