Диегу Коста вернулся к тренировкам с "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста вернулся к тренировкам с командой, информирует AS. Для этого форвард принес извинения за свое поведение.

Ранее стало известно, что Коста отказался тренироваться с командой. Он досрочно покинул утреннее занятие команды в четверг. Журналисты спросили его, действительно ли он самовольно ушел с тренировки, но испанец проигнорировал вопрос.

11 апреля Диегу Коста был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Испании за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в игре против "Барселоны" (0:2).

В нынешнем сезоне Коста провел 21 матч, забил 5 голов и сделал 5 передач.