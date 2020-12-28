Диегу Коста пропустил тренировку «Атлетико»
28 декабря 2020, 15:31
Нападающий «Атлетико» Диегу Коста пропустил последнюю тренировку команды. Он завершает переговоры по расторжению контракта с клубом, сообщает Marca.
Нападающий попросил руководство расторгнуть контракт из-за личных проблем. Отмечается, что Коста намерен покинуть клуб как можно скорее.
32-летний испанский бомбардир имеет вариант продолжения карьеры в чемпионатах Китая и Бразилии. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.
В текущем сезоне чемпионата Испании Коста принял участие в 7 матчах, в которых забил 2 мяча.
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