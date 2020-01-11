Диего Симеоне: «Я ничего не боюсь»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании. В решающем матче его команда встретится с «Реалом».

— Парни живут надеждой, они хотят добиться результата, — цитирует AFP Симеоне. — Моя энергия исходит от моих футболистов. Когда я вижу, как ведут себя мои игроки, я ничего не боюсь. Очевидно, что с годами ты становишься лучше, извлекая уроки из всего, что происходит с тобой на протяжении многих лет. Думаю, это касается и жизни, и футбола.