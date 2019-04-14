Диего Симеоне: "Облак – лучший вратарь в мире"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал голкипера Яна Облака лучшим вратарем в мире, информирует Goal.com.

Облак перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в июне 2014 года.

– Облак – лучший вратарь в мире. Нам повезло, что он с нами и решил выступать за "Атлетико". Ян значительно прибавил и заслужил это. Он добился того, что имеет сейчас, благодаря работе над собой и усилиям, – приводит слова Симеоне Goal.com.

В текущем сезоне 26-летний словенец провел 41 матч за "Атлетико" и пропустил 32 мяча.

Все о чемпионате Испании – здесь